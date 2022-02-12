Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 февраля 19:03
19:02
Происшествия
Петербурженка нашла в квартире мертвую дочь с пакетом на голове и связанными руками
19:02
Экономика
Россиянам объяснили, как грамотно потратить 500 тысяч рублей на вторичном авторынке
19:00
Общество
Акция «День пожирателей бывших» пройдет в зоопарке Екатеринбурга 14 февраля
19:00
Общество
Главные новости дня: 12 февраля
18:58
Политика
Владимир Путин созвонился с Александром Лукашенко
18:58
Происшествия
Несколько человек пострадали при перестрелке на афтерпати Джастина Бибера в Голливуде
18:54
Общество
Англичан поразила картина на общем фото министров обороны России и Великобритании
18:53
Общество
Более 30 кораблей Черноморского флота приняли участие в военных учениях в Крыму
18:53
Политика
Путин и Макрон обсудили спекуляции США вокруг «российского вторжения»
18:52
Происшествия
Полиция открыла стрельбу по колесам автовоза с пьяным водителям в Ленобласти
Все новости

Путин и Макрон обсудили спекуляции США вокруг «российского вторжения»

Политика
Путин и Макрон обсудили спекуляции США вокруг «российского вторжения»
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 12 февраля. Ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности не был содержательным. На это указал президент РФ Владимир Путин во время общения с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Главы государств 12 февраля провели телефонные переговоры. По данным Кремля, они обсудили спекуляции США и Европы на фоне заявлений о «российском вторжении».

Путин заметил, что Украину «накачивают» вооружением. Таким образом создаются предпосылки для агрессивных шагов силовиков на территории Донбасса. Президент России также посетовал, что западные страны не хотят подтолкнуть украинскую власть к выполнению Минских соглашений.

Елисейский дворец ранее сообщил, что переговоры Путина и Макрона длились 1 час 40 минут.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Путин и Макрон обсудили спекуляции США вокруг «российского вторжения»
путин кремль макрон
Комментировать