Путин и Макрон обсудили спекуляции США вокруг «российского вторжения»

Москва, 12 февраля. Ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности не был содержательным. На это указал президент РФ Владимир Путин во время общения с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Главы государств 12 февраля провели телефонные переговоры. По данным Кремля, они обсудили спекуляции США и Европы на фоне заявлений о «российском вторжении».

Путин заметил, что Украину «накачивают» вооружением. Таким образом создаются предпосылки для агрессивных шагов силовиков на территории Донбасса. Президент России также посетовал, что западные страны не хотят подтолкнуть украинскую власть к выполнению Минских соглашений.

Елисейский дворец ранее сообщил, что переговоры Путина и Макрона длились 1 час 40 минут.