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МИД России опубликовал видео в поддержку олимпийцев

Олимпийские игры 2022
МИД России опубликовал видео в поддержку олимпийцев
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Женева, 12 февраля. Российские дипломаты записали видео, в котором выразили поддержку спортсменам, представляющим страну на Олимпиаде в Пекине.

Ролик был опубликован в Telegram-канале МИД России. В ролике дипломаты под песню британской рок-группы Queen We Will Rock You совершают характерные для этой композиции движения — два раза топают ногами и один раз хлопают руками.

«Пламенный привет олимпийцам передают коллеги из постпредства России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве», — говорится в подписи к видео.

В конце ролика представлена нарезка самых лучших моментов соревнований — победа лыжника Александра Большунова, завораживающее выступление фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее российские лыжницы завоевали золотую медаль в эстафете 4х5 км. Эта награда помогла национальной команде, выступающей под флагом ОКР, подняться на 7-ю строчку в общем медальном зачете.

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