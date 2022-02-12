Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 февраля 19:03
19:02
Происшествия
Петербурженка нашла в квартире мертвую дочь с пакетом на голове и связанными руками
19:02
Экономика
Россиянам объяснили, как грамотно потратить 500 тысяч рублей на вторичном авторынке
19:00
Общество
Акция «День пожирателей бывших» пройдет в зоопарке Екатеринбурга 14 февраля
19:00
Общество
Главные новости дня: 12 февраля
18:58
Политика
Владимир Путин созвонился с Александром Лукашенко
18:58
Происшествия
Несколько человек пострадали при перестрелке на афтерпати Джастина Бибера в Голливуде
18:54
Общество
Англичан поразила картина на общем фото министров обороны России и Великобритании
18:53
Общество
Более 30 кораблей Черноморского флота приняли участие в военных учениях в Крыму
18:53
Политика
Путин и Макрон обсудили спекуляции США вокруг «российского вторжения»
18:52
Происшествия
Полиция открыла стрельбу по колесам автовоза с пьяным водителям в Ленобласти
Все новости

Представитель Пентагона Кирби: Шойгу и Остин обсудили «наращивание сил РФ» вокруг Украины

Армия
Представитель Пентагона Кирби: Шойгу и Остин обсудили «наращивание сил РФ» вокруг Украины
ru.wikipedia.org  /  U.S. Marine Corps Sgt. Aaron Hostutler

Вашингтон, 12 февраля. Министры обороны РФ и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин обсудили якобы происходящее «усиление российского военного присутствия» в Крыму и вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби озвучил тему телефонных переговоров Шойгу и Остина, состоявшихся в субботу, 12 февраля.

«Двенадцатого февраля министр обороны Ллойд Остин переговорил с российским министром обороны Сергеем Шойгу. Они обсудили наращивание сил России в Крыму и вокруг Украины», — сказано в опубликованном пресс-релизе.

Ранее в Минобороны РФ проинформировали, что телефонная беседа Шойгу и Остина касалась широкого круга вопросов безопасности, актуальных как для России, так и для США.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Представитель Пентагона Кирби: Шойгу и Остин обсудили «наращивание сил РФ» вокруг Украины
украина шойгу пентагон остин
Комментировать