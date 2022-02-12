Представитель Пентагона Кирби: Шойгу и Остин обсудили «наращивание сил РФ» вокруг Украины

Вашингтон, 12 февраля. Министры обороны РФ и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин обсудили якобы происходящее «усиление российского военного присутствия» в Крыму и вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби озвучил тему телефонных переговоров Шойгу и Остина, состоявшихся в субботу, 12 февраля.

«Двенадцатого февраля министр обороны Ллойд Остин переговорил с российским министром обороны Сергеем Шойгу. Они обсудили наращивание сил России в Крыму и вокруг Украины», — сказано в опубликованном пресс-релизе.

Ранее в Минобороны РФ проинформировали, что телефонная беседа Шойгу и Остина касалась широкого круга вопросов безопасности, актуальных как для России, так и для США.