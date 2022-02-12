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Исполнительница хита «Я у твоих ног» Наталия Власова рискует потерять дочь из-за работы

Шоу-бизнес
Исполнительница хита «Я у твоих ног» Наталия Власова рискует потерять дочь из-за работы
instagram.com  /  @natalia_vlasova_official

Санкт-Петербург, 12 февраля. Певица и композитор Наталия Власова, известная многим слушателям по хиту «Я у твоих ног», не может проводить время с дочерью. Исполнительница рискует потерять ребенка, поскольку слишком сильно загружена.

Артистка ушла в работу практически с головой после Нового года. Из-за этого знаменитость не может найти времени на дочь. Свободные часы появляются у Власовой, когда девочка либо учится, либо спит.

Исполнительница хита «Я у твоих ног» Наталия Власова рискует потерять дочь из-за работы
пресс-служба Наталии Власовой /

Как рассказал PR-менеджер певицы Андрей Карпов, ребенок сам приходит к артистке с просьбами пообщаться. Однако исполнительница вынуждена отвечать, что должна либо распеваться, либо публиковать пост, а затем ей необходимо ехать на вечернюю репетицию.

«И в три часа ночи можно поговорить, но в это время дочь уже спит. И Наталия в замешательстве, что делать — она обращается к нашей команде со словами «Спасите! Из-за работы я теряю собственную дочь»», — поделился переживаниями Власовой PR-менеджер.

Исполнительница хита «Я у твоих ног» Наталия Власова рискует потерять дочь из-за работы
пресс-служба Наталии Власовой /

Композитор пыталась нанять профессионалов, которые помогали бы ей вести соцсети. Однако поклонники звезды сразу чувствуют, когда посты пишет не она, поэтому певице приходится снова брать все в свои руки.

Напомним, в начале года Наталия Власова выпустила дуэт с Димой Биланом. Артисты представили композицию под названием «Она любила музыку».

Исполнительница хита «Я у твоих ног» Наталия Власова рискует потерять дочь из-за работы
пресс-служба Наталии Власовой /

Ранее Власова поддержала Билана в истории с его «пьяной исповедью». Исполнительница обратила внимание на «оглушительную откровенность» своего коллеги.

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певица знаменитости власова
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