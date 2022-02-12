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Сборная России по хоккею уступила Чехии в матче ОИ-2022

Олимпийские игры 2022
Сборная России по хоккею уступила Чехии в матче ОИ-2022
ТАСС  /  Alex Plavevski

Пекин, 12 февраля. Российские хоккеисты проиграли чехам в матче олимпийского турнира, который прошел в столице КНР.

Игра группового этапа мужского хоккейного турнира ОИ-2022 между сборными России и Чехии завершилась на стадионе «Национальный» в Пекине. Команда Алексея Жамнова потерпела поражение в овертайме со счетом 5:6.

Заброшенными шайбами в составе российской сборной отметились Владимир Ткачев, Никита Нестеров, Кирилл Семенов, Арсений Грицюк, а также Андрей Чибисов. Соперник команды Жамнова по четвертьфинальному матчу олимпийского турнира, который проходит с 9 по 20 февраля, определится позже. Сборная России является действующим победителем соревнований в этой дисциплине зимних Игр.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Сборная России по хоккею уступила Чехии в матче ОИ-2022
россия хоккей чехия олимпиада ои-2022
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