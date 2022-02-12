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Алла Пугачева отреагировала на критику со стороны Ирины Понаровской

Шоу-бизнес
Алла Пугачева отреагировала на критику со стороны Ирины Понаровской
Федеральное агентство новостей

Москва, 12 февраля. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева высказалась об Ирине Понаровской, назвавшей ее в своих мемуарах «деревней».

В Сети появился фрагмент книги певицы Понаровской. Звезда нелестно отозвалась о своей старшей коллеге. Пугачева, которая обычно не отвечает на критику, на этот раз сделала исключение. Супруга юмориста Максима Галкина записала видео в Instagram.

«Дорогие мои друзья! Меня все время спрашивают, почему я не реагирую на какие-то дурные высказывания в мой адрес. Я просто знаю одно правило: не надо мстить подлым людям, надо быть просто счастливой, и они этого не переживут», — поделилась Пугачева.

Алла Пугачева отреагировала на критику со стороны Ирины Понаровской
Pr Scr instagram.com / @alla_orfey

Публикация набрала более 135 тысяч лайков, под ней появилось множество комментариев. Примадонну поддержали ее звездные коллеги: композитор Игорь Николаев, певица Юлия Савичева, стилист Влад Лисовец, передает сайт «360».

«Ответ, как всегда, на высоте! Это точно! Счастливыми могут быть только счастливые , любящие жизнь, люди»;

«Алла Борисовна, вы такая мудрая женщина, у вас чудесные дети, прекрасные внуки и замечательный муж. Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни», — написали фолловеры.

Певица счастлива в браке с Галкиным с 2011 года. Звездная чета воспитывает близняшек Лизу и Гарри. Пугачева с удовольствием проводит время дома и занимается детьми, пишут «Дни.ру».

Ранее юморист ответил на вопрос подписчика, можно ли экономить на жене. По мнению Галкину, нельзя ни в чем отказывать любимой женщине.

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пугачева певица понаровская
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