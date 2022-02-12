МО РФ сообщило об обнаружении подлодки ВМС США в районе учений Тихоокеанского флота

Москва, 12 февраля. Экипаж российского фрегата «Маршал Шапошников» пресек попытку вторжения в российские территориальные воды американской подлодки. Об инциденте сообщили в Минобороны РФ.

В субботу российские военные обнаружили атомную подлодку ВМС США типа Virginia в районе проведения учений сил Тихоокеанского флота.

«Предупреждение покинуть территориальные воды РФ сначала было проигнорировано, потом американская подлодка их покинула», — передали в ведомстве.

Согласно сообщению МО, экипаж фрегата «Маршал Шапошников» применил против американской подлодки спецсредства в связи с нарушением территориальных вод РФ.

Ранее ведомство сообщило о старте учений 30 кораблей Черноморского флота с ракетными стрельбами и отработкой противоминной обороны. Тренировка проходит в рамках масштабной проверки боеготовности во всех зонах ответственности ВМФ РФ.