Более 30 кораблей Черноморского флота приняли участие в военных учениях в Крыму

Корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота вышли в море из Севастополя и Новороссийска утром в субботу, 12 февраля, чтобы принять участие в масштабных учениях под руководством адмирала Игоря Осипова.

Цель учений — оборона морского побережья Крымского полуострова, а также объектов экономического сектора страны и морских коммуникаций от возможных военных угроз условного противника.

Корабельные соединения, авиация флота и подразделения береговых войск отработали комплекс ракетных и артиллерийских стрельб, а также нанесение ракетных и бомбовых ударов по морским, береговым и воздушным целям.

В маневрах приняли участие более 30 боевых кораблей, в том числе фрегаты, ракетные катера и суда противоминной обороны. Для проведения ракетных и артиллерийских стрельб часть Черного и Азовского морей были закрыты для судоходства.