Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 февраля 19:02
19:02
Происшествия
Петербурженка нашла в квартире мертвую дочь с пакетом на голове и связанными руками
19:02
Экономика
Россиянам объяснили, как грамотно потратить 500 тысяч рублей на вторичном авторынке
19:00
Общество
Акция «День пожирателей бывших» пройдет в зоопарке Екатеринбурга 14 февраля
19:00
Общество
Главные новости дня: 12 февраля
18:58
Политика
Владимир Путин созвонился с Александром Лукашенко
18:58
Происшествия
Несколько человек пострадали при перестрелке на афтерпати Джастина Бибера в Голливуде
18:54
Общество
Англичан поразила картина на общем фото министров обороны России и Великобритании
18:53
Общество
Более 30 кораблей Черноморского флота приняли участие в военных учениях в Крыму
18:53
Политика
Путин и Макрон обсудили спекуляции США вокруг «российского вторжения»
18:52
Происшествия
Полиция открыла стрельбу по колесам автовоза с пьяным водителям в Ленобласти
Все новости

Более 30 кораблей Черноморского флота приняли участие в военных учениях в Крыму

Общество

Корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота вышли в море из Севастополя и Новороссийска утром в субботу, 12 февраля, чтобы принять участие в масштабных учениях под руководством адмирала Игоря Осипова.

Цель учений — оборона морского побережья Крымского полуострова, а также объектов экономического сектора страны и морских коммуникаций от возможных военных угроз условного противника.

Корабельные соединения, авиация флота и подразделения береговых войск отработали комплекс ракетных и артиллерийских стрельб, а также нанесение ракетных и бомбовых ударов по морским, береговым и воздушным целям.

В маневрах приняли участие более 30 боевых кораблей, в том числе фрегаты, ракетные катера и суда противоминной обороны. Для проведения ракетных и артиллерийских стрельб часть Черного и Азовского морей были закрыты для судоходства.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Более 30 кораблей Черноморского флота приняли участие в военных учениях в Крыму
учения черноморский флот республика крым
Комментировать