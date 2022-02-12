Турецкие власти перекрыли пролив Босфор из-за поломки двигателя на грузовом судне

Стамбул, 12 февраля. Босфорский пролив закрыли для судоходства из-за неисправности находящегося там грузового корабля.

По данным главного управления береговой охраны Турции, причиной происшествия стал отказ двигателя на 295-метровом судне CHENG MAY, которое шло под флагом Либерии в сопровождении буксира Rescue-6. На борту корабля находится 170 тыс. тонн угля, которые погрузили туда в колумбийском порту Зонгулдак. ЧП, ставшее причиной новых задержек судоходства, произошло непосредственно у входа в пролив.

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????İstanbul Boğazı, Liberya bayraklı 295 metre boyunda ve yaklaşık 170 bin ton kömür yüklü "CHENG MAY" isimli geminin makine arızası yapması nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı!#istanbul #boğaz #trafik #gemihttps://t.co/2X8j3EpPAp — SuperHaber (@superhaber) February 12, 2022

Сообщение о случившемся поступило властям около 16:00 по местному времени. Сразу после этого для спасения корабля и его экипажа были отправлены еще три буксира и один катер, входящие в состав Главного управления береговой безопасности и других служб.

wikipedia.org / Astronaut photograph ISS008-E-21752 / NASA Earth Observator / Public Domain

Как долго движение судов по Босфору будет перекрыто, пока неясно. Однако если процесс починки двигателя корабля или его буксировки затянется, использующие этот водный путь компании понесут значительные убытки.

Их уязвимость к такого рода происшествиям и зависимость от ключевых судоходных маршрутов наглядно продемонстрировал прошлогодний инцидент в Суэцком канале. Тогда контейнеровоз Ever Given почти на неделю встал на мель поперек пути, из-за чего там образовалась пробка примерно из 450 судов. В результате мировая экономика понесла потери, исчисляющиеся десятками миллиардов долларов.

Впрочем, Турция также сталкивается с подобными проблемами регулярно, поскольку Босфор является самым узким межконтинентальным проливом в мире, соединяющим Черное и Мраморное моря. В 2022 году его перекрывали уже по меньшей мере дважды: первый раз из-за аналогичной сегодняшней поломки сухогруза, а второй — по причине плохой видимости.