HeadHunter: треть россиян зарабатывает 50-100 тысяч рублей в месяц

Москва, 12 февраля. Ежемесячный доход 32% трудоустроенных россиян составляет от 50 до 100 тысяч рублей, говорится в исследовании сайта HeadHunter.

Согласно результатам опроса, 29% респондентов получают 30-50 тысяч рублей, 19% — свыше 100 тысяч рублей в месяц. Больше всего зарабатывают сотрудники в высшем менеджменте, строительстве и в IT-сфере.

Менее 10 тысяч рублей в месяц в основном получают студенты (64%) и те, кто не работал и не учился (36%), узнали специалисты HeadHunter. Доход в 30 тысяч преимущественно имеют начинающие специалисты (74%), работники образования и науки (56%) и административный персонал (50%).

Одну из самых высоких зарплат для людей пенсионного и предпенсионного возраста отечественные работодатели предлагают дизайнерам мебели. Об этом гласят результаты исследования сервиса «Работа.ру».