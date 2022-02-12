Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 февраля 19:02
19:02
Экономика
Россиянам объяснили, как грамотно потратить 500 тысяч рублей на вторичном авторынке
19:00
Общество
Акция «День пожирателей бывших» пройдет в зоопарке Екатеринбурга 14 февраля
19:00
Общество
Главные новости дня: 12 февраля
18:58
Политика
Владимир Путин созвонился с Александром Лукашенко
18:58
Происшествия
Несколько человек пострадали при перестрелке на афтерпати Джастина Бибера в Голливуде
18:54
Общество
Англичан поразила картина на общем фото министров обороны России и Великобритании
18:53
Общество
Более 30 кораблей Черноморского флота приняли участие в военных учениях в Крыму
18:53
Политика
Путин и Макрон обсудили спекуляции США вокруг «российского вторжения»
18:52
Происшествия
Полиция открыла стрельбу по колесам автовоза с пьяным водителям в Ленобласти
18:50
Олимпийские игры 2022
МИД России опубликовал видео в поддержку олимпийцев
Все новости

HeadHunter: треть россиян зарабатывает 50-100 тысяч рублей в месяц

Экономика
HeadHunter: треть россиян зарабатывает 50-100 тысяч рублей в месяц
murmansk.sledcom.ru  /  Следственный комитет Мурманской области

Москва, 12 февраля. Ежемесячный доход 32% трудоустроенных россиян составляет от 50 до 100 тысяч рублей, говорится в исследовании сайта HeadHunter.

Согласно результатам опроса, 29% респондентов получают 30-50 тысяч рублей, 19% — свыше 100 тысяч рублей в месяц. Больше всего зарабатывают сотрудники в высшем менеджменте, строительстве и в IT-сфере.

Менее 10 тысяч рублей в месяц в основном получают студенты (64%) и те, кто не работал и не учился (36%), узнали специалисты HeadHunter. Доход в 30 тысяч преимущественно имеют начинающие специалисты (74%), работники образования и науки (56%) и административный персонал (50%).

Одну из самых высоких зарплат для людей пенсионного и предпенсионного возраста отечественные работодатели предлагают дизайнерам мебели. Об этом гласят результаты исследования сервиса «Работа.ру».

Вернуться назад
Все новости / Экономика / HeadHunter: треть россиян зарабатывает 50-100 тысяч рублей в месяц
работа зарплата доходы
Комментировать