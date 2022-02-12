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В Бельгии могут запретить онлайн-шопинг из-за переработки сотрудников складов

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 18:27
Общество
В Бельгии могут запретить онлайн-шопинг из-за переработки сотрудников складов
Пресс-служба Яндекс.Маркета

Брюссель, 12 февраля. Член Социалистической партии Бельгии Поль Магнет выступил за запрет онлайн-шопинга, пишет британская газета The Guardian.

Онлайн-торговлю предлагают ограничить в Бельгии в связи с тем, что некоторые социалисты стремятся к сокращению переработки сотрудников, работающих на складах ночью.

Сейчас в монархии разразилась активная дискуссия по поводу реформы оплаты труда в ночное время суток. Определенные политики утверждают, что предприятия должны работать после заката только при крайней необходимости.

«Я считаю, что электронная коммерция — это не прогресс, а социальная и экологическая деградация. Почему мы должны позволять рабочим работать на этих складах по ночам? Потому что люди хотят покупать круглосуточно и получать посылки домой в течение 24 часов? Неужели мы не можем подождать книгу два дня?» — вопрошает Магнет.

Однако не все парламентарии, в том числе коллеги по правящей коалиции, позитивно оценивают устремления Магнета. К ним относится, например, лидер партии «Открытые фламандские либералы и демократы» Эгберт Лахерт.

«Возвращение к экономике 100-летней давности нам не поможет. Электронная коммерция теперь может обеспечить работой тысячи людей. Мы не позволим их ее лишить, не так ли?» — подмечает он.

Недавно правительство Бельгии объявило, что начнет выдавать заграничные паспорта с иллюстрациями из комиксов. Информацией поделилась глава МИД страны Софи Вильмес.

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