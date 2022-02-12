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В посольстве США в Киеве сокращают объем документации из-за «непредвиденных обстоятельств»

Политика
В посольстве США в Киеве сокращают объем документации из-за «непредвиденных обстоятельств»
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 12 февраля. Госдепартамент США сокращает объем документации американского посольства в Киеве. В ведомстве назвали причины таких действий.

Секретное оборудование и документация американского посольства сокращается на фоне непредсказуемого развития ситуации по безопасности.

Высокопоставленный представитель американского дипведомства заверил, что каждая дипмиссия располагает специальной инструкцией. Документ подробно разъясняет, как свести необходимые данные к минимуму и при этом поддерживать нормальный рабочий режим.

«Точно так же, как мы это делали при подобных обстоятельствах в прошлом, мы предпринимаем аналогичные шаги и сейчас на случай непредвиденных обстоятельств», объясняет представитель госдепа США.

Ранее известный политический аналитик и интеллектуал Анатолий Вассерман назвал эвакуацию дипломатов Соединенных Штатов и других стран с Украины провокацией Киева в отношении Донбасса.

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