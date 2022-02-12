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Китаевед Шевченко предупредил о планах Китая на полный разрыв связей с Западом

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 18:25
Политика
Китаевед Шевченко предупредил о планах Китая на полный разрыв связей с Западом
Федеральное агентство новостей

Пекин, 12 февраля. США не смогли найти грамотный подход к России и Китаю, а потому терпят провал на внешнеполитической арене на фоне сближения двух стран. Более того, КНР настолько усилила свои позиции, что готовится к полному разрыву связей с Западом. Такое мнение высказал китаевед Петр Шевченко.

Эксперт отмечает, что совместное заявление Москвы и Пекина, сделанное в первый день Олимпиады, наглядно продемонстрировало, что Соединенные Штаты так и не смогли добиться своей главной цели — не допустить сближения РФ и КНР. Наоборот, своими действиями Вашингтон лишь ускорил этот процесс.

«Если смотреть с точки зрения реализма, то, безусловно, "соединение" Китая и России является провалом для Запада. Существует концепция, согласно которой стратегические отношения Вашингтона с Москвой и Пекином всегда должны быть лучше, чем между РФ и КНР. Сейчас мы видим, что отношения Пекина и Москвы, наоборот, возвысились на необычайно высокий уровень, итогом которого стали совместные заявления, сделанные 4 февраля», — заявил Шевченко в интервью каналу UKRLIFE.TV.

По словам специалиста, Россия и Китай не просто сблизились, но решили максимально объединить усилия по всем фронтам, чтобы успешно противостоять странам Запада, и в первую очередь Соединенным Штатам, на внешнеполитической арене.

Китаевед Шевченко предупредил о планах Китая на полный разрыв связей с Западом
wikipedia.org / mil.ru / CC BY 4.0

«Китай и Россия впервые за последние 30 лет выдвинули общие ценности, которые заключаются в том, что Запад больше не имеет права вмешиваться в их внутреннюю и внешнюю политику, что они могут предлагать миру собственную концепцию ценностей. Обе страны имеют разные цели, но ситуативно объединились и бросили вызов однополярному миру. Также Россия и Китай решили на полную мощность использовать взаимодополняемость своих экономик, в частности, РФ получила новые возможности для экспорта газа и нефти в Азию», — объяснил китаевед.

Шевченко отмечает, что Китай обладает иной политической, экономической и социальной структурой, нежели страны Запада. При этом в ближайшие годы КНР будет стараться по максимуму использовать связи с международными игроками для того, чтобы получать преимущества для своего роста. Однако, подчеркивает эксперт, с каждым годом роль экспортных рынков для КНР снижается, и страна постепенно идет к тому, чтобы получить полную независимость от Запада.

«Китай готовится к тому, что, возможно, ему придется полностью разделяться с Западом экономически. Поэтому сейчас они реализуют программу, которая предполагает, что к 2035 году китайские технологические стандарты будут полностью независимы от Запада. Также КНР развивает новые логистические пути, например, совместный с Россией проект "Один пояс — один путь". То есть, Китай готовится к тому, что в какой-то момент произойдет этот окончательный разрыв с Западом», — подчеркнул Китаевед Петр Шевченко.

Политолог-американист Вероника Крашенинникова ранее объяснила, как Россия и Китай заставили США вспомнить о своем самом худшем кошмаре.

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