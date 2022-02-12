Аналитики перечислили самые надежные подержанные автомобили до 300 тысяч рублей

Москва, 12 февраля. Эксперты издания Naavtotrasse.ru рассказали о лучших моделях, представленных на российском рынке подержанных автомобилей, стоимостью до 300 тысяч рублей.

Автоэксперты предлагают обратить внимание на Ford Focus II в европейской сборке. Данный автомобиль пользуется большой популярностью на вторичном рынке, так как даже с пробегом в 250-300 тысяч километров технические возможности модели остаются высокими. Стоимость варьируется в пределах 300 тысяч рублей.

Еще одна популярная модель на вторичном рынке — Mitsubishi Lancer IX. Машина хорошо оснащена и может похвастаться внушительной живучестью. Можно смело брать такое авто с пробегом за 350 тысяч км — «японец» прослужит своему владельцу еще очень долго. Другой неплохо бюджетный вариант — Volkswagen Jetta V. Версии с «автоматом» стоят дороже. Модификаций на «роботе» рассматривать не стоит, поскольку они дорогие в содержании и могут доставить ряд проблем.

С нового года цены на автомобиль с пробегом выросли на российском рынке в среднем на 60% относительно того же периода прошлого года, составив 639,8 тысячи рублей. Большинство автопроизводителей продолжают повышать ценники на свои модели из-за дефицита микрочипов. В итоге цены стоимость растет как на новые машины, так и на подержанные. В наиболее выигрышном положении находятся продавцы популярных моделей с пробегом, поскольку в условиях высокой конкуренции у них имеется возможность выгодно продать свой автомобиль.