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ФСС получит от кабмина более 76 млрд рублей на выплаты по больничным

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 18:10
Экономика
ФСС получит от кабмина более 76 млрд рублей на выплаты по больничным
flickr.com

Москва, 12 февраля. Российские власти приняли решение о выделении свыше 76 млрд рублей на нужды Фонда социального страхования.

ФСС получит от правительства порядка 76,5 млрд рублей для осуществления выплаты пособий по временной нетрудоспособности, а также в связи с материнством. Данное решение было одобрено по результатам заседания кабмина. Итоги мероприятия опубликованы на официальном сайте Кремля.

«Принятие проекта распоряжения правительства позволит обеспечить своевременную выплату Фондом социального страхования пособий по временной нетрудоспособности, рост расходов на которые обусловлен распространением новой коронавирусной инфекции», — отмечается в сообщении.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее говорил, что денежные средства будут предоставлены для использования в феврале и первой половине следующего месяца, чтобы была поддержана сбалансированность бюджета ФСС, а россияне смогли вовремя получить положенные им пособия.

Пенсионный фонд и Фонд социального страхования в скором времени объединят в единую организацию, которая будет заниматься выплатой пенсий и других социальных пособий.

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правительство россии пособия фсс коронавирус больничные
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