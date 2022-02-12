Политолог Корнилов возмутился лицемерием Запада на фоне учений НАТО в Эстонии

Москва, 12 февраля. Лондон и Таллин начали совместные военные учения на территории Эстонии, всего в 60 милях от российских границ. Подобное поведение стран НАТО является эталоном лицемерия, заявил политолог Владимир Корнилов.

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов обратил внимание на публикацию в The Times, авторы которой назвали «опасными и агрессивными» маневры белорусской армии и ВС РФ «Союзная решимость — 2022». При этом страны Североатлантического альянса наращивают военную активность в непосредственной близости от границ России и Белоруссии, выдвинул эксперт обвинения западному блоку. Корнилов написал об этом в личном Telegram-канале.

«В The Times сегодня — бравурный отчет о британо-эстонских учениях в 60 милях от российской границы. И ничего, оказывается, это не считается угрозой России. А вот российские войска с какого-то перепуга должны быть отведены куда-то за Урал, с точки зрения Лондона», — возмутился Корнилов.

По его словам, начавшиеся маневры эстонских и британских вооруженных сил вблизи рубежей РФ на фоне антироссийской риторики стран НАТО свидетельствуют о двуличном подходе Запада к проблемам региональной и глобальной безопасности.

Ранее военный обозреватель «КП» Виктор Баранец объяснил, почему командование российской армии будет внимательно следить за британо-эстонскими учениями.