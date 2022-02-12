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Пожилых россиян ожидает новое решение по тарифам за ЖКУ в 2022 году

Экономика
Пожилых россиян ожидает новое решение по тарифам за ЖКУ в 2022 году
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 12 февраля. Российские власти скорректируют систему формирования тарифов за услуги ЖКХ. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

В ближайшее время в России должны будут ввести новый стандарт доли, которую занимает оплата услуг ЖКХ в структуре расходов граждан страны. Таким образом, согласно решению кабмина, в регионах закрепят уровни, выше которых поднимать тарифы будет запрещено.

При установке максимально возможного тарифа будет учитываться размер доходов и расходов населения, в том числе пенсионеров. Предложения по введению новой тарифной сетки профильные ведомства должны представить председателю правительства до 1 июля 2022 года.

В среднем россияне платили за жилищно-коммунальные услуги в 2021 году 3 405 рублей. Такие цифры содержатся в результатах исследования банка «Русский стандарт».

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тарифы жкх пенсионеры мишустин
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