Москва, 12 февраля. Существенная часть вооружения, поставляемого на Украину странами НАТО, подпитывает черный рынок. Об этом сообщил директор Второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук.

Дипломат Алексей Полищук в интервью РИА Новости указал на опасность снабжения Киева оружием для самих государств коллективного Запада.

«Но есть и другая проблема (от военных поставок Киеву западными странами. — Прим. ред.). Много оружия уходит на черный рынок. По данным генпрокуратуры Украины, (этот поток. — Прим. ред.) уже составляет около 5 миллионов единиц, которые могут легко оказаться где угодно, в том числе в самих странах НАТО», — предупредил Полищук.

Ранее американский политик Тулси Габбард обвинила Вашингтон в стремлении разжечь крупномасштабный военный конфликт на востоке Украины и уличила Киев в нарушении элементарных демократических свобод.