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МИД РФ: полученное Киевом западное оружие частично оказывается на черном рынке

Армия
МИД РФ: полученное Киевом западное оружие частично оказывается на черном рынке
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Москва, 12 февраля. Существенная часть вооружения, поставляемого на Украину странами НАТО, подпитывает черный рынок. Об этом сообщил директор Второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук.

Дипломат Алексей Полищук в интервью РИА Новости указал на опасность снабжения Киева оружием для самих государств коллективного Запада.

«Но есть и другая проблема (от военных поставок Киеву западными странами. — Прим. ред.). Много оружия уходит на черный рынок. По данным генпрокуратуры Украины, (этот поток. — Прим. ред.) уже составляет около 5 миллионов единиц, которые могут легко оказаться где угодно, в том числе в самих странах НАТО», — предупредил Полищук.

Ранее американский политик Тулси Габбард обвинила Вашингтон в стремлении разжечь крупномасштабный военный конфликт на востоке Украины и уличила Киев в нарушении элементарных демократических свобод.

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