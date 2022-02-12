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Reuters: глава Пентагона Остин приказал эвакуировать 160 военных инструкторов с Украины

Армия
Reuters: глава Пентагона Остин приказал эвакуировать 160 военных инструкторов с Украины
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир

Вашингтон, 12 февраля. Американский министр обороны Ллойд Остин приказал вывести с Украины 160 военных инструкторов Национальной гвардии США.

Эвакуация американского военного персонала с украинской территории осуществляется не на постоянной основе, сообщает информационное агентство Reuters.

«Министр Остин распорядился временно передислоцировать 160 военнослужащих Национальной гвардии Флориды, которые были развернуты на Украине с конца ноября», — сказано в публикации.

Ранее стало известно о телефонных переговорах министра обороны РФ Сергей Шойгу с главой Пентагона Остином, в ходе которых обсуждались вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес.

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