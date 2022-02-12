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Поставки газа на Украину с начала февраля выросли до 14 млн кубометров в сутки

Экономика
Поставки газа на Украину с начала февраля выросли до 14 млн кубометров в сутки
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 12 февраля. Украина с начала февраля нарастила импорт голубого топлива до 13,5-14 млн «кубов» в сутки, заявил генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Наибольшая доля импорта поступает из Венгрии — в среднем 5,5 млн кубометров в сутки, отметил он на странице в Facebook. Еще порядка 5 млн кубометров закупается в Словакии, а остальные — «в основном виртуальным реверсом из Польши».

«Всего с начала февраля было импортировано 162 млн кубометров, с начала года — 218 млн кубометров. Экспорт/реэкспорт газа составляет 2-2,5 млн кубометров в сутки», — уточнил Макогон.

Он также добавил, что благодаря необычно теплой погоде и высокой стоимости газа заметно снизилось его потребление. В 2021 году 11 февраля ежесуточное потребление равнялось почти 152 млн «кубов», а в текущем году — 106 млн кубометров.

Ставка ЕС на покупку газа на спотовом рынке стала шагом к краху экономики Украины. Такую точку зрения выразил украинский эксперт по энергетике Валентин Землянский.

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