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Аналитик Землянский поставил под вопрос строительство газопровода между Польшей и Украиной

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 18:25
Экономика
Аналитик Землянский поставил под вопрос строительство газопровода между Польшей и Украиной
pixabay.com

Киев, 12 февраля. Реализовать план строительства газопровода, идущего из Польши на Украину, который недавно обсуждали власти двух стран, будет крайне непросто. Если же этот проект все-таки удастся воплотить в жизнь, то точно не в ближайшее время. Такое мнение высказал известный эксперт в сфере энергетики, политический аналитик Валентин Землянский.

Специалист напомнил, что о создании такого трубопровода Киев и Варшава впервые заговорили более пяти лет назад, однако дальше подготовительного этапа дело пока так и не пошло.

«Строят этот газопровод с 2016 года, и все никак не построят, все еще договариваются. Хотя даже технико-экономическое обоснование нарисовали, но на этом все. Однако в 2022 году решили снова вернуться к этому вопросу», — заявил Землянский в интервью YouTube-каналу «Перший Козацький».

По словам аналитика, главная проблема заключается в финансировании проекта. Польша может попросить деньги на строительство газопровода у руководства Евросоюза, а вот Украине придется выделять на эти цели средства из собственного бюджета. Однако, учитывая непростое финансовое положение страны, сделать это будет крайне сложно.

Аналитик Землянский поставил под вопрос строительство газопровода между Польшей и Украиной
Новостное агентство «Харьков». /

«Проблема в том, что большая часть этого газопровода будет пролегать по украинской территории, соответственно, строить нужно будет за украинские деньги. Потому что польская часть включена в проект Европейской комиссии, и за нее будет платить бюджет Брюсселя, сама Польша на это тратиться не будет. С одной стороны, вроде бы, Украине хочется газопровод, а, с другой стороны, где дополнительно взять 200 миллионов евро? Я так понимаю, именно в этот вопрос уперлись и в 2016 году, и та же проблема возникает сейчас», — объяснил эксперт.

Землянский также отмечает, что изначально инициатором данного проекта была Варшава, которая просто хотела удачно реализовать приобретенный у США сжиженный природный газ (СПГ). Впрочем, Украину этот факт ничуть не смутил, и она с радостью согласилась на предложение соседней страны.

«Польша подписала несколько контрактов с США на поставку сжиженного газа, но для Варшавы это было то ли дорого, то ли объем слишком большой, и кому они решили все это сбросить? Конечно, «украинским братьям». И мы согласились. Но пока дальше меморандумов и проектов дело не идет. И со стороны Польши мы пока по факту ничего не получаем. Пока это все прекрасные розовые мечты. И, я боюсь, что даже если будет принято решение о реализации этого проекта, первый газ мы увидим еще не скоро», — уверен эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский.

Политический аналитик Дмитрий Беляков ранее заявил, что Украина может очень скоро прекратить свое существование в нынешнем формате, и ключевую роль в распаде страны сыграет Польша.

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украина польша газ
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