Киев, 12 февраля. Реализовать план строительства газопровода, идущего из Польши на Украину, который недавно обсуждали власти двух стран, будет крайне непросто. Если же этот проект все-таки удастся воплотить в жизнь, то точно не в ближайшее время. Такое мнение высказал известный эксперт в сфере энергетики, политический аналитик Валентин Землянский.

Специалист напомнил, что о создании такого трубопровода Киев и Варшава впервые заговорили более пяти лет назад, однако дальше подготовительного этапа дело пока так и не пошло.

«Строят этот газопровод с 2016 года, и все никак не построят, все еще договариваются. Хотя даже технико-экономическое обоснование нарисовали, но на этом все. Однако в 2022 году решили снова вернуться к этому вопросу», — заявил Землянский в интервью YouTube-каналу «Перший Козацький».

По словам аналитика, главная проблема заключается в финансировании проекта. Польша может попросить деньги на строительство газопровода у руководства Евросоюза, а вот Украине придется выделять на эти цели средства из собственного бюджета. Однако, учитывая непростое финансовое положение страны, сделать это будет крайне сложно.

Новостное агентство «Харьков». /

«Проблема в том, что большая часть этого газопровода будет пролегать по украинской территории, соответственно, строить нужно будет за украинские деньги. Потому что польская часть включена в проект Европейской комиссии, и за нее будет платить бюджет Брюсселя, сама Польша на это тратиться не будет. С одной стороны, вроде бы, Украине хочется газопровод, а, с другой стороны, где дополнительно взять 200 миллионов евро? Я так понимаю, именно в этот вопрос уперлись и в 2016 году, и та же проблема возникает сейчас», — объяснил эксперт.

Землянский также отмечает, что изначально инициатором данного проекта была Варшава, которая просто хотела удачно реализовать приобретенный у США сжиженный природный газ (СПГ). Впрочем, Украину этот факт ничуть не смутил, и она с радостью согласилась на предложение соседней страны.

«Польша подписала несколько контрактов с США на поставку сжиженного газа, но для Варшавы это было то ли дорого, то ли объем слишком большой, и кому они решили все это сбросить? Конечно, «украинским братьям». И мы согласились. Но пока дальше меморандумов и проектов дело не идет. И со стороны Польши мы пока по факту ничего не получаем. Пока это все прекрасные розовые мечты. И, я боюсь, что даже если будет принято решение о реализации этого проекта, первый газ мы увидим еще не скоро», — уверен эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский.

Политический аналитик Дмитрий Беляков ранее заявил, что Украина может очень скоро прекратить свое существование в нынешнем формате, и ключевую роль в распаде страны сыграет Польша.