Госдепартамент США заявил о переводе части дипломатов из Киева во Львов

Вашингтон, 12 февраля. США переводят часть американских дипломатов из Киева во Львов, сообщают в Госдепартаменте Штатов.

По информации ведомства, перевод сотрудников происходит из соображений безопасности. При этом сократится количество работников, но посольство Соединенных Штатов в Киеве не закроется. Информация по точному количеству американских дипломатов в Киеве и Львове отсутствует.

«Мы не закрываем посольство, мы не приостанавливаем операций посольства внутри страны. Мы продолжаем сокращать сейчас численность персонала, который у нас есть в стране для выполнения только самых базовых функций», — подчеркивает чиновник Госдепартамента США.

Ранее в МИД Украины назвали распоряжение об отъезде американских дипломатов из Киева проявлением чрезмерной предосторожности. При этом ведомство выразило уважение права государства на обеспечение безопасности.