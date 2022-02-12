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Госдепартамент США заявил о переводе части дипломатов из Киева во Львов

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 18:05
Политика
Госдепартамент США заявил о переводе части дипломатов из Киева во Львов
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 12 февраля. США переводят часть американских дипломатов из Киева во Львов, сообщают в Госдепартаменте Штатов.

По информации ведомства, перевод сотрудников происходит из соображений безопасности. При этом сократится количество работников, но посольство Соединенных Штатов в Киеве не закроется. Информация по точному количеству американских дипломатов в Киеве и Львове отсутствует.

«Мы не закрываем посольство, мы не приостанавливаем операций посольства внутри страны. Мы продолжаем сокращать сейчас численность персонала, который у нас есть в стране для выполнения только самых базовых функций», — подчеркивает чиновник Госдепартамента США.

Ранее в МИД Украины назвали распоряжение об отъезде американских дипломатов из Киева проявлением чрезмерной предосторожности. При этом ведомство выразило уважение права государства на обеспечение безопасности.

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