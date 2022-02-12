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Российский дуэт Синициной и Кацалапова занял второе место в ритм-танце на ОИ-2022

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 18:34
Олимпийские игры 2022
Российский дуэт Синициной и Кацалапова занял второе место в ритм-танце на ОИ-2022
Global Look Press  /  Lan Hongguang/Xinhua

Пекин, 12 февраля. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в ритм-танце на зимней Олимпиаде 2022 года.

Французские фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон захватили лидерство в соревнованиях танцевальных дуэтов на пекинской Олимпиаде. Они набрали 90,83 балла и установили новый мировой рекорд, пишет «Вечерняя Москва».

Второе место после ритм-танца занимают россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Дуэт из РФ набрал 88,85 балла, улучшив личный рекорд. Промежуточное третье место в соревнованиях танцевальных пар на ОИ-2022 занимают американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. Обладатели медалей в этом виде программы пекинской Олимпиады определятся 14 февраля, когда фигуристы представят произвольный танец.

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