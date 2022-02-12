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Чешский депутат Вих раскритиковал телеканал СТ24 за фейки о «нападении» РФ на Украину

Политика
Чешский депутат Вих раскритиковал телеканал СТ24 за фейки о «нападении» РФ на Украину
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com

Прага, 12 февраля. Публикации телеканала CT24 о «приближении российского вторжения» на территорию Украины вызвали неоднозначную реакцию в Сети. Депутат чешского парламента Радован Вих вступил в переписку с официальным аккаунтом телеканала в Twitter.

Обвинения в сторону России о готовящемся «вторжении» на территорию Украины регулярно появляются в публикациях западных журналистов. В российском Кремле неоднократно опровергали подобные вбросы и подчеркивали, что за ними скрывают наращивание военных сил у границ РФ.

«Вы совсем больные. Россия не собирается нападать на коррумпированную и контролируемую олигархами Украину. И перестаньте наконец защищать «хороших» американских миротворцев. Путин, напоминаю, все еще на своей территории, а США и НАТО уже не знают, куда им деться», — пишет Вих в Twitter.

Ранее читатели Le Figaro назвали вздором статьи о возможном «нападении» Москвы на Киев. Такой же позиции придерживаются подписчики многих иностранных изданий.

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украина россия вих ст24
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