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Первые российские олимпийцы прибудут в Москву 12 февраля

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 18:00
Олимпийские игры 2022
Первые российские олимпийцы прибудут в Москву 12 февраля
Global Look Press  /  © Ulrik Pedersen / ZUMAPRESS.com

Москва, 12 февраля. Первые спортсмены, представлявшие Россию на зимней Олимпиаде в Пекине, прибудут в Москву вечером 12 февраля. Они прилетят в столичный аэропорт Шереметьево, сообщил источник ФАН.

Среди участников Игр в Китае, возвращающихся домой, журналисты и поклонники будут приветствовать сноубордиста Вика Уайлда, саночницу Татьяну Иванову и других спортсменов. Российских олимпийцев встретят в терминале С.

Члены сборной Олимпийского комитета России (ОКР) летят в столицу рейсом SU7231. Если верить онлайн-табло, самолет должен приземлиться в Шереметьево в 20:50 по московскому времени.

Напомним, Вик Уайлд, который прибудет в Москву среди первых олимпийцев, завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Пекине в параллельном гигантском слаломе. Сноубордист расплакался после того, как занял третье место в соревнованиях.

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