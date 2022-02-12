Первые российские олимпийцы прибудут в Москву 12 февраля

Москва, 12 февраля. Первые спортсмены, представлявшие Россию на зимней Олимпиаде в Пекине, прибудут в Москву вечером 12 февраля. Они прилетят в столичный аэропорт Шереметьево, сообщил источник ФАН.

Среди участников Игр в Китае, возвращающихся домой, журналисты и поклонники будут приветствовать сноубордиста Вика Уайлда, саночницу Татьяну Иванову и других спортсменов. Российских олимпийцев встретят в терминале С.

Члены сборной Олимпийского комитета России (ОКР) летят в столицу рейсом SU7231. Если верить онлайн-табло, самолет должен приземлиться в Шереметьево в 20:50 по московскому времени.

Напомним, Вик Уайлд, который прибудет в Москву среди первых олимпийцев, завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Пекине в параллельном гигантском слаломе. Сноубордист расплакался после того, как занял третье место в соревнованиях.