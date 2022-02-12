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В День святого Никиты Печерского запрещалось лгать

Общество
В День святого Никиты Печерского запрещалось лгать
pixabay.com

Москва, 12 февраля. Православные христиане 13 февраля вспоминают святого Никиту Печерского, епископа Новгородского. В этот день рекомендуется говорить лишь правду и делать добрые дела.

На Руси считалось, что в этот день лучше не обманывать и говорить только правду. Таким образом можно было избавиться от старых грехов и начать праведную жизнь. В День Никиты Печерского принято ходить в церковь и просить сберечь дом от беды.

Рядом с церковными канонами всегда шла магия. Наши предки любили гадать, эти предсказания часто сбывались. Существовало поверье, что вечером 13 февраля лучше не выходить на улицу — там бродит нечистая сила.

В День Никиты Печерского можно узнать погоду: если дрова в печи дымят и шипят — потеплеет, а если огонь красный — наступят морозы. Также принято было наблюдать за поведением птиц: громкий крик ворон означает, что вскоре начнется метель, пишет «Вечерняя Москва».

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