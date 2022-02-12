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Роскосмос предупредил о приближении к Земле гигантского астероида

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 17:58
Наука
Роскосмос предупредил о приближении к Земле гигантского астероида
pixabay.com

Москва, 12 февраля. Астероид размером с четыре Эйфелевы башни приближается к Земле. Такое заявление сделали специалисты госкорпорации «Роскосмос».

Космический объект пролетит мимо голубой планеты 4 марта. По размерам астероид в четыре раза крупнее Эйфелевой башни. Ученые квалифицируют небесное тело как «потенциально опасное». Однако оно не столкнется с Землей, говорится в сообщении Роскосмоса.

Российский космонавт Олег Кононенко ранее высказался по поводу возможных катастроф, угрожающих человеческой цивилизации. Он считает, что опасность может исходить как от действий самих людей, так и из космоса.

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