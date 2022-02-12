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Число случаев применения огнестрельного оружия в Турции увеличилось на 75%

Весь мир
Число случаев применения огнестрельного оружия в Турции увеличилось на 75%
pixabay.com  / 

Анкара, 12 февраля. За последние семь лет уровень насилия в Турции с применением огнестрельного оружия вырос на 75%, сообщает исследовательская организация Umut Foundation. Эксперты провели оценку временного промежутка с 2015 по 2021 год и подвели статистику по всей территории республики.

В итоге выяснилось, что из 25 млн единиц имеющегося в стране оружия 90% не зарегистрировано. Исследователи отметили увеличение числа опасных происшествий: по итогам 2021 года, в сравнении с 2020-м, количество инцидентов со стрельбой возросло в среднем на 12,5%.

Статистика преступлений

Антирекорд по росту вооруженных нападений за 12 месяцев побил регион Мармара, имеющий самую высокую плотность населения: там противоправные действия были зафиксированы по меньшей мере 985 раз. Впрочем, ввиду численности жителей такая обстановка является относительно естественной.

Если же оценивать ситуацию в динамике на региональном уровне, то худшая криминогенная обстановка наблюдалась на побережье Средиземного моря. Там годовой рост числа преступлений с применением огнестрельного оружия увеличился на 21% (551 случай). Также в тройку лидеров вошли провинции на берегу Эгейского моря (492) и в Центральной Анатолии (507). Однако в последней было зафиксировано 6%-е снижение по сравнению с предыдущим годом.

Провинцией, где произошло больше всего вооруженных инцидентов, стал Стамбул с 447 случаями в 2021 году.

Как отметил член правления Umut Foundation Айхан Аккан, турецкие власти недостаточно строго следят за соблюдением законов о регистрации оружия. Каждый год в стране только от выпущенных в воздух пуль погибают 600–800 человек, а в 20% всех происшествий целью стрельбы становятся беззащитные женщины.

На этом фоне сотрудники организации пытаются добиться от государства запрета на продажу оружия для всех слоев населения, кроме сотрудников правоохранительных органов.

Обстановка в Турции

Вместе с тем проблему в стране представляет не только угроза нападений, но и воровство. Особенно оно актуально для популярных у туристов регионов, являющихся «золотой жилой» для организованных преступных группировок.

Впрочем, причину ухудшения криминогенной обстановки можно объяснить. После попытки государственного переворота в 2016 году тюрьмы страны оказались переполнены, но из-за пандемии коронавируса власти досрочно освободили порядка 90 тыс. заключенных.

Однако, учитывая интересы правительства, в их число попало мало диссидентов, взгляды которых угрожают правящей элите государства. Вместо них на свободе оказались члены мафиозных групп и ультраправых экстремистов, лояльных неоосманистским взглядам президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Убийства, рэкет и тонны кокаина: беглый мафиози разоблачает «теневое правительство» Турции
Федеральное агентство новостей

Кроме того, как показали имевшие место в прошлом году скандалы, спровоцированные публикацией разоблачений бежавшего из страны мафиози Седата Пекера, к разного рода преступлениям оказались причастны и представители власти. По его сведениям, влиятельные политики при помощи союзников из криминального мира смогли создать в Турции свое «глубинное государство». И эти сведения также объясняют ежегодное ухудшение криминогенной обстановки в стране.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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