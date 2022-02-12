В НПО «Андроидная техника» заявили о способности робота «Маркер» сбивать вражеские дроны

Москва, 12 февраля. Робототехнический комплекс «Маркер» российского производства может применяться в качестве средства ПВО ближнего радиуса действия. Об этом сообщил исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров, где был разработан этот боевой робот.

«Маркер» был протестирован при атаках различных беспилотников и дронов-камикадзе, показав высокую эффективность, отметил Евгений Дудоров в интервью РИА Новости.

«Мы провели целый ряд испытаний, связанных с противодействием БПЛА, когда летят дроны, платформа их обнаруживает в автоматическом режиме и поражает с помощью тех средств, которые есть на боевом стрелковом модуле», — заявил один из руководителей НПО «Андроидная техника».

По словам Дудорова, «Маркер» может служить ближним и при этом надежным средством уничтожения вражеских БПЛА, в том числе действующих роем. Ранее стало известно, что модернизированный российский беспилотник С-70 «Охотник» начнет летные испытания летом нынешнего года.