Глава минобороны Украины Резников: Киев не будет нападать на Россию

Киев, 12 февраля. Украинские войска не будут нападать на Россию первыми, о чем сообщил глава минобороны страны Алексей Резников.

Министр обороны Украины Алексей Резников в субботу заявил, что Киев намерен решать вопросы безопасности с Москвой исключительно путем переговоров.

Москва при этом продолжает утверждать, что все тиражируемые в западных СМИ новости о якобы готовящемся «нападении ВС РФ» на Украину являются домыслами журналистов. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, подобные публикации не имеют ничего общего с реальностью, а Россия никогда не нападала на другие страны и не будет этого делать.

Тем не менее несколько дней назад издание Bloomberg сообщило, что у Белого дома есть информация о точной дате «наступления российских войск»: его якобы запланировали на 15 февраля.