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Путин и Макрон по телефону обсудили ситуацию вокруг Украины

Политика
Путин и Макрон по телефону обсудили ситуацию вокруг Украины
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Париж, 12 февраля. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщили журналисты AFP.

По информации Елисейского дворца, разговор глав государств продолжался 1 час 40 минут. Президенты уделили особое внимание украинскому вопросу.

Стоит отметить, что 7 февраля лидеры провели очную встречу в Кремле. Во время визита Макрона в Москву стороны обсудили вопросы безопасности Европы и ситуацию вокруг Украины.

У президента России на сегодня также запланированы переговоры с американским лидером Джо Байденом. Разговор глав государств состоится по инициативе Соединенных Штатов, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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