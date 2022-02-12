Путин и Макрон по телефону обсудили ситуацию вокруг Украины

Париж, 12 февраля. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщили журналисты AFP.

По информации Елисейского дворца, разговор глав государств продолжался 1 час 40 минут. Президенты уделили особое внимание украинскому вопросу.

Стоит отметить, что 7 февраля лидеры провели очную встречу в Кремле. Во время визита Макрона в Москву стороны обсудили вопросы безопасности Европы и ситуацию вокруг Украины.

У президента России на сегодня также запланированы переговоры с американским лидером Джо Байденом. Разговор глав государств состоится по инициативе Соединенных Штатов, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.