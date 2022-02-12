Марокко и Финляндия договорились укреплять сотрудничество в области энергетики

Рабат, 12 февраля. Марокко и Финляндия подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление и развитие стратегического сотрудничества в области энергетики.

Особое внимание в документе уделяется возобновляемым и экологически чистым источникам. Участниками церемонии его подписания стали министр экономики Финляндии Мика Линтиля, которого представлял посол Хельсинки в Рабате Пекка Хивонен, и глава ведомства энергетического перехода и устойчивого развития Марокко Лейла Бенали.

Меморандум о сотрудничестве направлен в первую очередь на взаимодействие в области возобновляемых источников. Он открывает перспективные возможности в сфере технологий, энергоэффективности и водородной экономики.

Министр экономики Финляндии подчеркнул, что экологически чистые ресурсы являются важными и ключевыми элементами процветания общества. Чиновник отметил, что его государство накопило и развило значительный опыт в этой области.

Согласно заявлению, распространенному посольством Хельсинки в Марокко, меморандум о взаимопонимании представляет собой базу для развития двустороннего сотрудничества в данной области и является важным механизмом для укрепления отношений между компаниями, университетами и исследовательскими центрами. Кроме того, он способствует установлению связей в сфере торговли и инвестиций.

Тот же источник указал, что Марокко стремится в долгосрочной перспективе совершить глобальный прорыв в энергетике и стать лидером региона в области возобновляемых источников. Укрепляя и развивая свое сотрудничество с Рабатом, Финляндия также намерена использовать данную возможность для выхода на африканские рынки. Источник отметил, что отношения между двумя государствами отличаются особым характером и стремятся к постоянному сотрудничеству в ряде областей.

Интерес Финляндии к взаимодействию с Марокко сосредоточен на инвестиционных возможностях. Так, Рабат стремится обеспечить 52% энергетических потребностей за счет возобновляемых источников энергии к 2030 году. Марокко, в свою очередь, получит выгоду от финского опыта в таких сферах, как развитие информационных и коммуникационных технологий, а также управление полигонами для обработки отходов и очистными сооружениями.