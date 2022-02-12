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Британское посольство в Киеве сняло флаги с фасада здания

Политика
Британское посольство в Киеве сняло флаги с фасада здания
pixabay.com  /  pixabay.com

Киев, 12 февраля. Сотрудники посольства Великобритании на Украине убрали английские флаги с фасада здания.

Сутками ранее, 11 февраля, британское правительство посоветовало своим подданным уехать с Украины. Пока не известно, с чем связано снятие стягов со здания диппредставительства.

За последние часы уже 16 стран призвали своих граждан покинуть Украину. Этот призыв связан с истерикой Запада по поводу «российского вторжения».

Ранее появились сообщения, что российские дипломаты тоже уезжают из страны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что это стало следствием оптимизации работы дипломатических представительств.

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