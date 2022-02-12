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Немецкое издание Sportschau считает врача Шветского виновником допинг-скандала с Валиевой

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 17:33
Олимпийские игры 2022
Немецкое издание Sportschau считает врача Шветского виновником допинг-скандала с Валиевой
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Берлин, 12 февраля. Немецкое издание Sportschau назвало возможного виновника скандала с сомнительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой. По данным иностранных журналистов, за этой ситуацией стоит врач из группы тренера Этери Тутберидзе Филипп Шветский.

Как полагает немецкое СМИ, медик мог тайком подложить запрещенное вещество в витаминные добавки для спортсменов. Об этом Sportschau сообщили анонимные российские источники. По их данным, фигуристам выдавали на тренировочных сборах таблетницы, в которых якобы лежали витамины.

«Им не говорили, что именно находится в этих таблетках», — пишет иностранное издание.

Шветского уже наказывали за нарушение антидопинговых правил, передает телеканал «360». Врач был замешан в допинговом скандале с российскими гребцами перед Играми 2008 года.

Напомним, в пробе Валиевой, которую спортсменка сдавала в конце декабря, обнаружили триметазидин. Выездная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) рассмотрит дело фигуристки, участвующей в Олимпиаде в Пекине, 13 февраля. Этери Тутберидзе заявила, что не верит в виновность своей подопечной.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Немецкое издание Sportschau считает врача Шветского виновником допинг-скандала с Валиевой
допинг олимпиада валиева
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