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Байден рассказал, как будет бороться с инфляцией

Весь мир
Байден рассказал, как будет бороться с инфляцией
Global Look Press  /  Leigh Vogel - Pool Via Cnp / Keystone Press Agency

Вашингтон, 12 февраля. Президент США Джо Байден заявил, что намерен «справиться» с ростом инфляции. Об этом сообщил телеканал CBS News.

После того как были опубликованы данные по инфляции в четверг, 10 февраля, президент заявил, что администрация использует все имеющиеся инструменты, чтобы снизить показатели, и добавил, «что мы справимся с этой задачей».

«Инфляция растет. Если мы сможем сделать то, о чем я здесь говорю, это снизит стоимость», — сказал президент.

Методы Белого дома

Одним из выходов из ситуации с высокими темпами инфляции администрация видит в «расчистке» цепочки поставок. Белый дом намеревается помочь портам увеличить рабочее время и темпы грузоперевозок. Также в планах администрации профинансировать дальнобойщиков и набрать больше водителей с необходимыми лицензиями.

Ожидается, что Федеральная резервная система США (FED) начнет повышать процентные ставки в марте, чтобы попытаться снизить инфляцию. Теоретически это может затормозить экономику, также есть опасения, что данная мера существенно сократит найм новых сотурдников.

Инфляция растет

Последние данные Федерального бюро статистики труда США (BLS) показали, что цены выросли на 7,5% за последние 12 месяцев. Американцы увидели, что стоимость газа повысилась на 40%, а жилья — более чем на 4%. При этом рост цен затронул практически все товарные группы: от недвижимости и автомобилей до бензина и продуктов. Свой вклад в разгон инфляции внесло и повышение средних заработных плат, которое происходит на фоне острой нехватки рабочих рук во многих секторах экономики.

Байден рассказал, как будет бороться с инфляцией
Федеральное агентство новостей /

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