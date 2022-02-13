США разместили в Британии стратегические бомбардировщики B-52H

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Индонезия

Приобретение Dassault Rafale

Индонезия заказала 42 истребителя Rafale для модернизации своих военно-воздушных сил. Контракт был подписан 10 февраля в Джакарте во время визита министра обороны Франции Флоранс Парли, которая сообщила о том, что Париж гордится вкладом в модернизацию вооруженных сил своего партнера, играющего ключевую роль в Индо-Тихоокеанском регионе.

В конце 2021 года главный маршал авиации Индонезии Фаджар Просетьо говорил, что Джакарта откажется от приобретения истребителей Су-35 из-за давления США. Контракт на приобретение авиации российского производства был подписан в феврале 2018 года, но так и не был реализован.

Первые самолеты Rafale приедут в Индонезию в 2025 году.

Россия

Комплекс А-100 совершил первый полет с активным БРТК

Специалисты концерна «Вега» холдинга «Росэлектроника» и ТАНТК им. Г. М. Бериева в составе ПАО «ОАК» выполнили первый полет авиационного комплекса ДРЛО и наведения А-100 с включенным бортовым радиотехническим комплексом. Во время испытаний была подтверждена нормальная работа оборудования и бортовых систем в условиях высокого электромагнитного излучения.

Кроме того, была проверена авионика, часть целевой аппаратуры БРТК и аэродинамические характеристики машины.

Летающий радар А-100 «Премьер» совершил первый полет с включенной РЛС



Он прошел в штатном режиме. Испытания подтвердили штатную работу специального оборудования, а также бортовых систем самолета в условиях высокого электромагнитного излучения. pic.twitter.com/1sf3B2rAv0 — Ростех (@RostecRussia) February 10, 2022

Командир экипажа, заслуженный летчик-испытатель первого класса ТАНТК им. Г. М. Бериева Сергей Пархаев сообщил о штатном полете, корректной работе оборудования и систем.

Также он уточнил, что экипаж выполнил полетное задание, проверил устойчивость и управляемость самолета на заданных режимах пилотирования и работу комплекса, который был установлен. Платформа Ил-76МД-90А подтвердила заданные характеристики.

В свою очередь генеральный конструктор концерна «Вега» Владимир Верба заявил, что в течение 2022 года планируется завершить предварительные летные испытания и передать комплекс на государственные совместные исследования.

Экипажи российских вертолетов Ка-52 и Ми-8МТВ провели учения в горах Армении

Армейская авиации российской авиабазы Эребуни в Армении выполнила учебно-тренировочные полеты в условиях высокогорной местности над полигоном Алагяз.

Учения совершались по заданным маршрутам с поисково-спасательными работами в режиме зависания. Особенностью выполнения учебных заданий стала посадка вертолета с одним выключенным двигателем и в сложных метеорологических условиях при сильных порывах ветра, в плохой видимости и по приборам в темное время суток.

В тренировках приняли участие более 130 военнослужащих летного и инженерно-технического состава и около 55 единиц военной техники ЮВО. Были задействованы экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-8МТВ.

США

Штаты разрабатывают реактивный самолет с функциями амфибии

Компания Valkyrie Systems Aerospace, которая находится в штате Невада, получила грант ВВС США на дальнейшую разработку концепта многофункционального аппарата HoverJet Guardian.

Предполагается, что самолет будет оснащен системой вертикального взлета и посадки на электротяге. Для вертикального перемещения будут применяться четыре электрических двигателя, расположенных в крыльях. Горизонтальное маневрирование будет обеспечиваться с помощью двух турбореактивных силовых установок компании Pratt & Whitney c тягой около 3700 кг.

Новый летательный аппарат сможет развивать максимальную скорость 1130 км/ч, имея крейсерскую 550 км/ч, и находиться в полете до 15 часов на высоте около 12 километров. Габариты машины 7,3 х 9,1 х 1,8 м, вес с нагрузкой — 2,8 тонны, а взлетная масса должна составить около 5,5 тонны.

HoverJet Guardian, как и его предшественник беспилотник Eagle, будет летать в трех режимах — как самолет, как судно на воздушной подушке и как амфибия.

В Valkyrie Systems Aerospace уже напомнили, что этот проект — «продукт более чем 25-летнего проектирования».

США перебросили в Британию стратегические бомбардировщики

Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) сообщило о переброске группы из четырех стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США на базу в Британии.

Four American B-52 bombers have now arrived in the UK.https://t.co/LynXCqIYce — UK Defence Journal (@UKDefJournal) February 10, 2022

Кроме авиации в Фэрфорд было поставлено вспомогательное оборудование и личный состав 5-го бомбардировочного крыла для выполнения давно запланированной миссии оперативной группы.

Northrop Grumman строит очередной самолет B-21 Raider

Корпорация Northrop Grumman на заводе в Палмдейле начала строительство шестого стратегического бомбардировщика.

Программное обеспечение для поддержки топливной системы самолета уже проверено в цифровой среде. Благодаря цифровизации программы B-21 она является образцовой с точки зрения стоимости и соблюдения заявленного графика выполнения работ.

ВВС США подтвердили, что американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman на калифорнийском заводе в Палмдейле начала строительство шестого стратегического бомбардировщика B-21 Raider, считающегося «самым крутым» самолетом в мире, пишет The Drive. pic.twitter.com/QpIi8owQlv — TRT на русском (@TRTRussian) February 10, 2022

Строительство шестого летательного аппарата началось несколько недель назад. Возможно, в воздух первый летный образец стратегического бомбардировщика может подняться уже в этом году.

Истребитель Mirage F1 разбился на авиабазе Люк в Аризоне

Истребитель, принадлежащий частной компании ATAC, предоставляющей услуги по имитации противника, разбился 10 февраля около авиабазы Люк в штате Аризона, США.

ATAC Mirage F1 crashes near Luke AFB - https://t.co/ZqZ4r0NeAT pic.twitter.com/6IDuNV5H8G — Alert 5 (@alert5) February 11, 2022

Пресс-служба сообщила, что самолет потерпел крушение во время обычной учебной миссии в 15 милях к северо-западу от базы в безлюдном районе. Летчик катапультировался. Причина инцидента выясняется.

США направят истребители F-22 в ОАЭ

Американские F-22 отправятся в Объединенные Арабские Эмираты для борьбы с повстанческим движением йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах», которые наносят удары по территории страны с помощью баллистических ракет и беспилотников.

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The US will deploy a squadron of F-22 fighters to the UAE to thwart drone attacks being launched by Houthi rebels from Yemen, Gen. Kenneth McKenzie, the commander of the US Central Command said. @usairforce @CENTCOM — EurAsian Times (@THEEURASIATIMES) February 8, 2022

Пояснения, зачем направлять такой высокотехнологичный и дорогой в эксплуатации самолет для борьбы с разрозненными повстанческими группировками, не приводятся.

Финляндия

Финляндия подписала соглашение о покупке истребителей F-35

Минобороны Финляндии 11 февраля подписало соглашение с американской компанией Lockheed Martin о приобретении самолетов F-35.

Закупка многоцелевых истребителей будет осуществляться в соответствии с процедурой Правительства США по продаже военного оборудования за границу (FMS).

Finland’s signing of its F-35 Letter of Offer and Acceptance today is great news for Finland’s national defence and industry thanks to the aircraft’s unmatched operational capabilities combined with opportunities for next-generation industrial cooperation pic.twitter.com/x37s9vc6Zs — Lockheed Martin Europe (@LMEuropeNews) February 11, 2022

Предусматривается поставка 64 единиц авиационной техники в конфигурации F-35A Block 4, а также двигателей летательных аппаратов и оборудование для обслуживания, в том числе сменное и учебное. Кроме того, контракт включает обучение летного и авиационного персонала. Соглашение реализуется в 2025–2030 годах.

Япония

Япония решилась на модернизацию «Орлов»

Из-за высокой стоимости модернизации вместо 98 истребителей Токио обновит только 68 единиц до уровня Japan Super Interceptor (JSI).

Предполагаемая цена обновления, включая тридцатилетний жизненный цикл самолетов, составляет 5,6 млрд долларов.

Japan’s Acquisition, Technology & Logistics Agency (ATLA) estimated that the lifecycle costs of 68 F15Js that will go through the proposed F-15 Japan Super Interceptor (JSI) upgrade program will amount to JPY646.5 billion, or USD5.6 billion.https://t.co/IPTkV7bjMu#週刊安全保障 — Takahashi Kosuke（高橋 浩祐） (@TakahashiKosuke) February 5, 2022

В рамках программы по улучшению компания Mitsubishi Heavy Industries получит радары APG-82(v)1 с АФАР (активная фазированная антенная решетка), а также современную авионику и системы управления вооружением. По уровню оснащения японские самолеты будут соответствовать версии F-15EX.

F-15EX — новейшая модернизация истребителя F-15 Eagle. Этот вариант получит принципиально новые радары, компьютерную систему и технологии защиты (системы радиоэлектронной борьбы и обнаружения угроз). Ключевая особенность — возможность нести более 20 ракет класса «воздух — воздух».

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Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.