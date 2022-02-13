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США разместили в Британии стратегические бомбардировщики B-52H

Весь мир
США разместили в Британии стратегические бомбардировщики B-52H
Федеральное агентство новостей  / 

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Индонезия

Приобретение Dassault Rafale

Индонезия заказала 42 истребителя Rafale для модернизации своих военно-воздушных сил. Контракт был подписан 10 февраля в Джакарте во время визита министра обороны Франции Флоранс Парли, которая сообщила о том, что Париж гордится вкладом в модернизацию вооруженных сил своего партнера, играющего ключевую роль в Индо-Тихоокеанском регионе.

В конце 2021 года главный маршал авиации Индонезии Фаджар Просетьо говорил, что Джакарта откажется от приобретения истребителей Су-35 из-за давления США. Контракт на приобретение авиации российского производства был подписан в феврале 2018 года, но так и не был реализован.

Первые самолеты Rafale приедут в Индонезию в 2025 году.

Россия

Комплекс А-100 совершил первый полет с активным БРТК

Специалисты концерна «Вега» холдинга «Росэлектроника» и ТАНТК им. Г. М. Бериева в составе ПАО «ОАК» выполнили первый полет авиационного комплекса ДРЛО и наведения А-100 с включенным бортовым радиотехническим комплексом. Во время испытаний была подтверждена нормальная работа оборудования и бортовых систем в условиях высокого электромагнитного излучения.

Кроме того, была проверена авионика, часть целевой аппаратуры БРТК и аэродинамические характеристики машины.

Командир экипажа, заслуженный летчик-испытатель первого класса ТАНТК им. Г. М. Бериева Сергей Пархаев сообщил о штатном полете, корректной работе оборудования и систем.

Также он уточнил, что экипаж выполнил полетное задание, проверил устойчивость и управляемость самолета на заданных режимах пилотирования и работу комплекса, который был установлен. Платформа Ил-76МД-90А подтвердила заданные характеристики.

В свою очередь генеральный конструктор концерна «Вега» Владимир Верба заявил, что в течение 2022 года планируется завершить предварительные летные испытания и передать комплекс на государственные совместные исследования.

Экипажи российских вертолетов Ка-52 и Ми-8МТВ провели учения в горах Армении

Армейская авиации российской авиабазы Эребуни в Армении выполнила учебно-тренировочные полеты в условиях высокогорной местности над полигоном Алагяз.

Учения совершались по заданным маршрутам с поисково-спасательными работами в режиме зависания. Особенностью выполнения учебных заданий стала посадка вертолета с одним выключенным двигателем и в сложных метеорологических условиях при сильных порывах ветра, в плохой видимости и по приборам в темное время суток.

В тренировках приняли участие более 130 военнослужащих летного и инженерно-технического состава и около 55 единиц военной техники ЮВО. Были задействованы экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-8МТВ.

США

Штаты разрабатывают реактивный самолет с функциями амфибии

Компания Valkyrie Systems Aerospace, которая находится в штате Невада, получила грант ВВС США на дальнейшую разработку концепта многофункционального аппарата HoverJet Guardian.

Предполагается, что самолет будет оснащен системой вертикального взлета и посадки на электротяге. Для вертикального перемещения будут применяться четыре электрических двигателя, расположенных в крыльях. Горизонтальное маневрирование будет обеспечиваться с помощью двух турбореактивных силовых установок компании Pratt & Whitney c тягой около 3700 кг.

Новый летательный аппарат сможет развивать максимальную скорость 1130 км/ч, имея крейсерскую 550 км/ч, и находиться в полете до 15 часов на высоте около 12 километров. Габариты машины 7,3 х 9,1 х 1,8 м, вес с нагрузкой — 2,8 тонны, а взлетная масса должна составить около 5,5 тонны.

HoverJet Guardian, как и его предшественник беспилотник Eagle, будет летать в трех режимах — как самолет, как судно на воздушной подушке и как амфибия.

В Valkyrie Systems Aerospace уже напомнили, что этот проект — «продукт более чем 25-летнего проектирования».

США перебросили в Британию стратегические бомбардировщики

Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) сообщило о переброске группы из четырех стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США на базу в Британии.

Кроме авиации в Фэрфорд было поставлено вспомогательное оборудование и личный состав 5-го бомбардировочного крыла для выполнения давно запланированной миссии оперативной группы.

Northrop Grumman строит очередной самолет B-21 Raider

Корпорация Northrop Grumman на заводе в Палмдейле начала строительство шестого стратегического бомбардировщика.

Программное обеспечение для поддержки топливной системы самолета уже проверено в цифровой среде. Благодаря цифровизации программы B-21 она является образцовой с точки зрения стоимости и соблюдения заявленного графика выполнения работ.

Строительство шестого летательного аппарата началось несколько недель назад. Возможно, в воздух первый летный образец стратегического бомбардировщика может подняться уже в этом году.

Истребитель Mirage F1 разбился на авиабазе Люк в Аризоне

Истребитель, принадлежащий частной компании ATAC, предоставляющей услуги по имитации противника, разбился 10 февраля около авиабазы Люк в штате Аризона, США.

Пресс-служба сообщила, что самолет потерпел крушение во время обычной учебной миссии в 15 милях к северо-западу от базы в безлюдном районе. Летчик катапультировался. Причина инцидента выясняется.

США направят истребители F-22 в ОАЭ

Американские F-22 отправятся в Объединенные Арабские Эмираты для борьбы с повстанческим движением йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах», которые наносят удары по территории страны с помощью баллистических ракет и беспилотников.

Пояснения, зачем направлять такой высокотехнологичный и дорогой в эксплуатации самолет для борьбы с разрозненными повстанческими группировками, не приводятся.

Финляндия

Финляндия подписала соглашение о покупке истребителей F-35

Минобороны Финляндии 11 февраля подписало соглашение с американской компанией Lockheed Martin о приобретении самолетов F-35.

Закупка многоцелевых истребителей будет осуществляться в соответствии с процедурой Правительства США по продаже военного оборудования за границу (FMS).

Предусматривается поставка 64 единиц авиационной техники в конфигурации F-35A Block 4, а также двигателей летательных аппаратов и оборудование для обслуживания, в том числе сменное и учебное. Кроме того, контракт включает обучение летного и авиационного персонала. Соглашение реализуется в 2025–2030 годах.

Япония

Япония решилась на модернизацию «Орлов»

Из-за высокой стоимости модернизации вместо 98 истребителей Токио обновит только 68 единиц до уровня Japan Super Interceptor (JSI).

Предполагаемая цена обновления, включая тридцатилетний жизненный цикл самолетов, составляет 5,6 млрд долларов.

В рамках программы по улучшению компания Mitsubishi Heavy Industries получит радары APG-82(v)1 с АФАР (активная фазированная антенная решетка), а также современную авионику и системы управления вооружением. По уровню оснащения японские самолеты будут соответствовать версии F-15EX.

F-15EX — новейшая модернизация истребителя F-15 Eagle. Этот вариант получит принципиально новые радары, компьютерную систему и технологии защиты (системы радиоэлектронной борьбы и обнаружения угроз). Ключевая особенность — возможность нести более 20 ракет класса «воздух — воздух».

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Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.
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