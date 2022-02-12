Фильм «Голоса Арктики» о малых народах Севера покажут на международных фестивалях

Якутск, 12 февраля. Документальный фильм «Голоса Арктики» покажут на открытии Международного форума «Арктика — территория диалога» в Петербурге, после чего лента отправится на кинофестивали в другие страны.

Картина «Голоса Арктики» расскажет о жизни коренных народов российской Арктики, климате и природном разнообразии региона. Съемки пройдут в ямальских селах Яр-Сале, Сюнай-Сале и Панаевск, Якутии и Ненецком автономном округе, рассказали в департаменте внешних связей правительства ЯНАО.

Производством занимается компания Leaders Corporated при поддержке фонда «Эффект мамонта», пишет ИА «Север-Пресс». Ранее сообщалось, что в Калининградской области состоится премьерный показ комедии «Хочу замуж». На мероприятие приедет исполнитель главной роли Милош Бикович.