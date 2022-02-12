Украинская оппозиция призвала Зеленского выполнить Минские соглашения или уйти в отставку

Киев, 12 февраля. Украинский президент Владимир Зеленский должен выполнить Минские соглашения или уйти в отставку. Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

По словам политиков, руководству Украины следует предпринять действия по восстановлению мира в стране.

«Зе-власть обязалась вернуть в Украину мир. Она этого не сделала и должна уйти в отставку», — сказано в заявлении.

Представители ОПЗЖ потребовали от Зеленского реализации минских договоренностей, принятия закона об особом статусе Донбасса и согласования позиций в «нормандском формате».

Президент Украины Зеленский ранее заверил общественность, что следит за развитием ситуации в стране. По его словам, в информационном пространстве слишком много сведений о возможной эскалации напряженной обстановки.