Журналист Turkiye Gazetesi Капан: снимок Путина и Си Цзиньпина в Пекине расстроил Байдена

Анкара, 12 февраля. Встреча президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине заставила понервничать американского лидера Джо Байдена, считает журналист Исмаил Капан из турецкой газеты Turkiye Gazetesi.

Встреча глав двух государств продемонстрировала намерения лидеров поддерживать дружественные отношения между Москвой и Пекином. Подобный союз можно назвать уникальным: с одной стороны, страны заинтересованы в ведении двустороннего сотрудничества, с другой — настроены на совместную работу против США и НАТО.

Подобный шаг на политическом поле огорчил президента США Джо Байдена.

«Джо Байден был не рад увидеть тот снимок, который в итоге получился в Пекине», — пишет в статье журналист Капан.

Ранее российская телеведущая Ольга Скабеева заявила о «смерти американской гегемонии» после встречи российского и китайского лидеров в Пекине.