Здание Университета Алабамы переименуют в честь первой чернокожей студентки

Монтгомери, 12 февраля. Университет штата Алабама переименует одно из зданий в честь первой чернокожей студентки и активистки Отрин Люси Фостер. Об этом сообщает телеканал CNN.

This shows how racism is still so embedded in our institutions especially at the college level. ~ The #UniversityOfAlabama is renaming a building after its first Black student, removing the name of a Klansman. #CrimsonTidehttps://t.co/tBPi1TGadv