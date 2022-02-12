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Здание Университета Алабамы переименуют в честь первой чернокожей студентки

Весь мир
Здание Университета Алабамы переименуют в честь первой чернокожей студентки
 /  wikipedia.org

Монтгомери, 12 февраля. Университет штата Алабама переименует одно из зданий в честь первой чернокожей студентки и активистки Отрин Люси Фостер. Об этом сообщает телеканал CNN.

Во время заседания 13 попечителей единогласно проголосовали за переименование одного из зданий в честь Фостер. Теперь оно будет называться Отрин Люси Холл. В вузе заявили, что активистка «открыла двери для учащихся всех рас». Рабочая группа совета проконсультировалась с десятью учеными-историками из Алабамы, прежде чем предложить название.

«Изменение названия было сделано в честь Фостер и признания ее как преданного педагога. Рабочая группа, вынося свои рекомендации полагалась на моменты, которые помогут нам извлечь уроки из нашей сложной и богатой истории», — сказал почетный судья Джон Ингленд — младший во время голосования.

Первая чернокожая студентка

Фостер стала первой чернокожей студенткой, поступившей в университет в 1956 году. На третий день ее пребывания в кампусе, 6 февраля 1956 года, толпа учеников окружила Грейвс-холл. Ей пришлось укрыться в библиотеке. После этого сотрудники университета помогли ей сбежать. Затем попечительский совет отстранил ее от учебы и исключил из вуза. Через несколько лет Фостер вновь поступила в университет и в 1991 году получила степень магистра в области образования. Вуз назначил стипендию в ее честь, которая ежегодно присуждается чернокожему студенту-старшекурснику. В 2019 году Фостер получила почетную докторскую степень в Университете Алабамы.

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