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Правительство России одобрило экспериментальную концепцию налогового режима для бизнеса

Экономика
Правительство России одобрило экспериментальную концепцию налогового режима для бизнеса
pixabay.com  /  Steve Buissinne

Москва, 12 февраля. Кабинет министров одобрил проведение эксперимента по введению налогового режима в регионах, сообщается на сайте правительства. Москва, Подмосковье, Калужская область и Республика Татарстан примут участие в «Автоматизированной упрощенной системе налогообложения».

В рамках эксперимента организации и ИП с годовым доходом не более 60 млн рублей и числом наемных работников не более 5 человек освободят от необходимости подачи налоговой декларации. Рассчитывать налог будут налоговые органы в автоматическом режиме. Также планируется установление нормативов зачисления доходов от указанного спецрежима в бюджеты субъектов РФ в размере 54%. Эксперимент продлится шесть лет.

Федеральная налоговая служба вводит новый порядок уплаты налогов с использованием индивидуального номера налогоплательщика. Данный механизм похож на разработанную Банком России Систему быстрых платежей (СБП). Единый налоговый счет позволит уплачивать несколько налогов одним платежом. Главным идентификатором окажется ИНН. Функцию оплаты по нему внедрят в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Там же можно будет установить автоматический платеж, а также получить доступ к информации по всем выплатам.

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