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Заболевший коронавирусом турецкий президент намерен посетить ОАЭ на следующей неделе

Весь мир
Заболевший коронавирусом турецкий президент намерен посетить ОАЭ на следующей неделе
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Абу-Даби, 12 февраля. Объединенные Арабские Эмираты готовятся принять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который в начале следующей недели совершит первую за десять лет поездку в эту аравийскую державу.

По сообщению администрации главы республики, пока никаких изменений в плане нет, хотя 5 февраля у него диагностировали коронавирус. Впоследствии положительный результат показал и тест министра обороны Хулуси Акара, который незадолго до этого сопровождал Эрдогана во время его поездки в Киев.

О намерении отправиться в аравийскую державу турецкий лидер заявил еще в декабре прошлого года, вскоре после того, как в Анкару с историческим визитом прибыл вице-президент Эмиратов и правитель Абу-Даби наследный принц Мухаммад бин Заид Аль Нахайян. В ходе переговоров стороны достигли прогресса в области наращивания сотрудничества и подписали ряд соглашений и меморандумов. Также Эмираты анонсировали создание в Турции инвестиционного фонда в размере 10 млрд долларов, который должен оказать республике помощь в восстановлении энергетического, медицинского и продовольственного секторов, пострадавших от многолетнего финансового кризиса.

Данная поездка стала важным шагом в нормализации отношений между двумя странами. С момента визита Мухаммада бин Заида Анкара и Абу-Даби заключили более десяти важных договоров в области безопасности и экономики, в том числе об обмене национальными валютами на сумму 5 млрд долларов. Эта сделка была призвана укрепить турецкую лиру, которая за последний год раз за разом устанавливала антирекорды, потеряв более 50% стоимости.

Как ожидается, в ходе двухдневной поездки Эрдогана в ОАЭ также будут подписаны несколько новых договоров. Представители турецких властей не разглашали детали планируемой поездки, однако посол республики в Эмиратах Тугай Тунчер сообщил, что Анкара готовит ряд «дополнительных соглашений», указав при этом на стремление двух стран расширить связи в области энергетики, здравоохранения, строительства, логистики и торговли.

В прошлом году два государства начали активно восстанавливать дипломатические связи, сильно пострадавшие за десятилетие из-за противоречий по ряду региональных конфликтов, прокатившихся по Ближнему Востоку с началом «арабской весны». Первые споры вызвала позиция Турции по египетскому кризису, где Анкара поддержала движение «Братьев-мусульман» (запрещенная в РФ террористическая организация), а ОАЭ — правительство Абделя Фаттаха ас-Сиси. В 2016 году власти республики обвинили Эмираты в поддержке инициаторов неудавшегося государственного переворота, что впоследствии якобы подтвердила утечка информации из переписки официальных лиц Абу-Даби. Также разные стороны государства заняли в вопросе блокады Катара (Анкара поддержала Доху во время объявленного ей арабскими странами бойкота) и конфликтов в Йемене и Сирии.

Однако экономическое сотрудничество между ними в эти годы не прекращалось, хотя и пострадало от дипломатических противоречий. Эмираты являются главным торговым партнером Анкары среди других стран Персидского залива и инвестируют в республику крупные суммы. К 2020 году их общий объем достиг приблизительно 5 млрд долларов, причем большая часть была вложена в недвижимость, банковское дело, логистику и туризм. Однако начавшийся процесс нормализации отношений заметно повысил эти показатели: объемы товарооборота за первую половину 2021 года выросли более чем вдвое по сравнению с тем же периодом 2020-го, превысив отметку в 7 млрд долларов.

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