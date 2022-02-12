Шеф-повар Кузнецов назвал продукты, которые нельзя добавлять в домашние котлеты

Москва, 12 февраля. Домашние котлеты не стоит портить, добавляя в них ненужные ингредиенты, таким мнением поделился шеф-повар московского ресторана Евгений Кузнецов.

В котлеты домашнего приготовления не стоит добавлять яйца и размягченный хлеб, как часто делают хозяйки. Шеф-повар ресторана русской кухни высказался против таких ингредиентов в составе блюда.

«Я против того, чтобы добавлять в фарш яйца, молоко, размоченный хлебный мякиш, чеснок, панировочные сухари или колотый лед. Только соль, перец и огромное количество репчатого лука», — поделился с «Газетой.Ru» Кузнецов.

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Именно лук придает котлетам сочность и «совсем не отвлекает от вкуса мяса», считает эксперт. При этом он добавил, что в фарш нельзя добавлять сырой лук, чтобы не получилось «грубо, по-деревенски».

«Я карамелизую лук в сливочном масле. На килограмм мяса — 600 грамм лука», — поделился секретом шеф-повар.

При такой обработке из лука уходит горечь. Карамелизация происходит при томлении лука в сливочном масле в течение 15 минут. Потом полученную массу нужно протереть через мелкое сито вместе с мясом и тертым сливочным маслом. Этот компонент придаст котлете сочность и «будет держать ее во время жарки», добавил Кузнецов.

Врач и телеведущий Александр Мясников поделился свои «фирменным» рецептом сочных котлет. Его научили добавлять в фарш капусту и прокручивать его два раза.