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Шеф-повар Кузнецов назвал продукты, которые нельзя добавлять в домашние котлеты

Общество
Шеф-повар Кузнецов назвал продукты, которые нельзя добавлять в домашние котлеты
Prt Scr youtube.com  /  Кухня дяди Гриши

Москва, 12 февраля. Домашние котлеты не стоит портить, добавляя в них ненужные ингредиенты, таким мнением поделился шеф-повар московского ресторана Евгений Кузнецов.

В котлеты домашнего приготовления не стоит добавлять яйца и размягченный хлеб, как часто делают хозяйки. Шеф-повар ресторана русской кухни высказался против таких ингредиентов в составе блюда.

«Я против того, чтобы добавлять в фарш яйца, молоко, размоченный хлебный мякиш, чеснок, панировочные сухари или колотый лед. Только соль, перец и огромное количество репчатого лука», — поделился с «Газетой.Ru» Кузнецов.

Шеф-повар Кузнецов назвал продукты, которые нельзя добавлять в домашние котлеты
wikipedia.org / Theoremapiphagora / CC BY-SA 4.0

Именно лук придает котлетам сочность и «совсем не отвлекает от вкуса мяса», считает эксперт. При этом он добавил, что в фарш нельзя добавлять сырой лук, чтобы не получилось «грубо, по-деревенски».

«Я карамелизую лук в сливочном масле. На килограмм мяса — 600 грамм лука», — поделился секретом шеф-повар.

При такой обработке из лука уходит горечь. Карамелизация происходит при томлении лука в сливочном масле в течение 15 минут. Потом полученную массу нужно протереть через мелкое сито вместе с мясом и тертым сливочным маслом. Этот компонент придаст котлете сочность и «будет держать ее во время жарки», добавил Кузнецов.

Врач и телеведущий Александр Мясников поделился свои «фирменным» рецептом сочных котлет. Его научили добавлять в фарш капусту и прокручивать его два раза.

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рецепт шеф-повар котлеты
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