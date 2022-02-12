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Эрдоган объявил о снижении НДС на основные продукты питания в Турции

Экономика
Эрдоган объявил о снижении НДС на основные продукты питания в Турции
Global Look Press  /  CHROMORANGE / Franz Perc, via ww

Анкара, 12 февраля. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о сокращении налога на добавленную стоимость для главных продуктов.

НДС на ключевые продукты питания в стране снижается с 8% до 1%. Правительство делает это для того, чтобы снизить уровень инфляционного давления. Инфляция в государстве в феврале вышла на максимум с 2002 года — почти 49%.

«Все согласятся, что вызванная колебаниями обменного курса в последние месяцы прошлого года паника не имеет ничего общего с реалиями экономики нашей страны. Сегодня мы собрались, чтобы поделиться с нашей нацией хорошей новостью. Мы снижаем НДС на основные продукты питания с 8% до 1%. Мы делаем скидку 7% от имени государства, она начнет действовать в понедельник. Это снижение налогов является очень важной победой в борьбе с инфляцией»,— объявил Эрдоган.

Министерство финансов Турции ранее поделилось прогнозом, согласно которому инфляция в стране снизится до 24% только к концу 2023 года.

Национальный центробанк до этого понизил процентную ставку до 14%, это произошло в декабре 2021 года. После этого турецкая лира начала активно терять позиции на валютном рынке. За год валюта Турции потеряла около 50% стоимости. В начале 2021 года доллар торговался за 7,5 лиры, а сейчас — 13,51 лиры.

Самая старая газета Швейцарии Neue Zürcher Zeitung недавно презентовала материал знаменитого писателя Исмаила Гюзельсоя под заголовком «Турецкие семьи голодают из-за растущей инфляции. Тем временем турецкие СМИ восхваляют интервальное голодание».

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Все новости / Экономика / Эрдоган объявил о снижении НДС на основные продукты питания в Турции
турция эрдоган инфляция лира ндс продукты
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