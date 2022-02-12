Органы опеки проверят после покушения матери на пятилетнего сына под Саратовом

Саратов, 12 февраля. Губернатор Саратовской области дал указание проверить работу органов опеки и попечительства Энгельсского района после инцидента с пятилетним мальчиком, которого порезала собственная мать.

Преступление было совершено в одной из квартир многоэтажного дома по улице Полтавская в Энгельсе. Ребенок со множественными колото-резаными ранениями был доставлен в больницу. Медики оперировали его в течение пяти часов.

Полицейские задержали его 29-летнюю мать. Она была в состоянии алкогольного опьянения. Женщина воспитывает сына одна и переехала с ним в Энгельс из Аткарска в июле 2020 года. За жизнь ребенка борются врачи. На допросе женщина сказала, что ничего не помнит.