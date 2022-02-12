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МВД России сообщило о сбое в базе данных «Электронной Москвы»

Общество
МВД России сообщило о сбое в базе данных «Электронной Москвы»
pexels.com  /  Burst

Москва, 12 февраля. Сбой в системе «Электронная Москва» стал причиной нарушения работы сервиса ГИБДД, сообщили в пресс-службе МВД России.

Региональные подразделения Госавтоинспекции приостановили оказание государственных услуг, связанных с выдачей водительских удостоверений и регистрацией транспортных средств. На данный момент продолжаются технические мероприятия, направленные на устранение сбоя в базе данных «Электронной Москвы», говорится в сообщении МВД.

«МВД России приносит извинения гражданам в связи с доставленными неудобствами», — передает сообщение ведомства ТАСС.

Пользователи Сети ранее пожаловались на сбои в работе мессенджера Telegram. Больше всего обращений поступило из Москвы. Юзеры заявили о проблемах с подключением к сервису и отправкой сообщений.

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мвд сбой электронная москва
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