Целующий шпица Александр Лукашенко попал на видео после хоккейного матча

Минск, 12 февраля. Журналисты засняли на видео белорусского президента Александра Лукашенко, когда тот целовал своего шпица по кличке Умка. Соответствующая видеозапись появилась в Telegram-канале «Пул Первого».

Глава государства взял своего питомца на хоккейный матч со сборной Гродненской области, который прошел в рамках XV Республиканских соревнований среди любителей.

На опубликованных кадрах видно, как одетый в хоккейную форму Александр Лукашенко взял шпица на руки и нежно поцеловал. После этого белорусский лидер вместе с собакой подошел к детям, которые сидели на трибунах, и начал раздавать подарки. Президент даже вручил детям свою кепку.

Белорусские журналисты отметили, что дети долго не могли поделить президентскую кепку.

Хоккейный матч состоялся на минской «Олимпик-Арене». Он завершился со счетом 8:3 в пользу команды Александра Лукашенко.

Белорусский лидер ранее подарил журналистам вещи с оригинальным изображением президентского шпица сзади. Так Александр Лукашенко решил поддержать сотрудников СМИ, попавших под санкции Запада. Под изображением питомца красуется надпись: «Подавитесь вы этими санкциями».