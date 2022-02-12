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Целующий шпица Александр Лукашенко попал на видео после хоккейного матча

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 16:58
Политика
Целующий шпица Александр Лукашенко попал на видео после хоккейного матча
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Минск, 12 февраля. Журналисты засняли на видео белорусского президента Александра Лукашенко, когда тот целовал своего шпица по кличке Умка. Соответствующая видеозапись появилась в Telegram-канале «Пул Первого».

Глава государства взял своего питомца на хоккейный матч со сборной Гродненской области, который прошел в рамках XV Республиканских соревнований среди любителей.

На опубликованных кадрах видно, как одетый в хоккейную форму Александр Лукашенко взял шпица на руки и нежно поцеловал. После этого белорусский лидер вместе с собакой подошел к детям, которые сидели на трибунах, и начал раздавать подарки. Президент даже вручил детям свою кепку.

Белорусские журналисты отметили, что дети долго не могли поделить президентскую кепку.

Хоккейный матч состоялся на минской «Олимпик-Арене». Он завершился со счетом 8:3 в пользу команды Александра Лукашенко.

Белорусский лидер ранее подарил журналистам вещи с оригинальным изображением президентского шпица сзади. Так Александр Лукашенко решил поддержать сотрудников СМИ, попавших под санкции Запада. Под изображением питомца красуется надпись: «Подавитесь вы этими санкциями».

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белоруссия лукашенко хоккей шпиц
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