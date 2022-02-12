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За выплатой после вакцинации в Марий Эл обратились более 5,4 тысячи граждан
Общество
За выплатой после вакцинации в Марий Эл обратились более 5,4 тысячи граждан
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Йошкар-Ола, 12 февраля. Более 5,4 тысячи граждан республики Марий Эл обратились за получением единовременного пособия после вакцинации от COVID-19.

Постановлением правительства жителям республики старше 60 лет, проживающим на ее территории, установлена разовая выплата в размере 2 тысячи рублей за прохождение полной вакцинации или ревакцинации в период с 1 января по 14 марта 2022 года, сообщает издание «МедиаПоток».

Представители республиканского министерства социального развития отметили, что граждане могут обратиться за консультацией в комплексные центры по месту жительства: им помогут заполнить заявление и собрать необходимые документы.

Разовое пособие уже получили свыше 4 тысяч человек.

Ранее ФАН рассказывал о том, что многие российские пенсионеры получат в феврале причитающееся им пособие раньше. Поскольку День защитника Отечества, официальный российский праздник, выпадает на среду, то выплаты пожилым людям доставят 21-го или 22 февраля.

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вакцинация марий эл выплаты covid-19
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