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Дипломат Полищук назвал Киев избалованным ребенком в вопросе выполнения Минских соглашений

Политика
Дипломат Полищук назвал Киев избалованным ребенком в вопросе выполнения Минских соглашений
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ольга Назаркина

Москва, 12 февраля. Киев демонстрирует поведение избалованного ребенка на заседаниях Контактной группы и «нормандского формата». Такое мнение высказал директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

По словам дипломата, Киев предпринимает попытки исказить требования, которые были прописаны в рамках Минских соглашений.

«На этой неделе состоялись онлайн заседание Контактной группы и встреча советников лидеров «нормандских» стран в Берлине. И то, и другое – вновь безрезультатно. На таких встречах Киев часто ведет себя как enfant terrible, избалованный ребенок, пытаясь исказить положения, черным по белому записанные в «Комплексе мер», — объясняет Полищук.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что у Украины нет никакого альтернативного выхода из назревшей ситуации на юго-восточной части страны. По словам Лаврова, имеют место только условия Минских соглашений, обязательные к выполнению для Киева.

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