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Глава СОМБ Иванов: успехи россиян в ЦАР вызывают раздражение у противников Москвы

Весь мир
Глава СОМБ Иванов: успехи россиян в ЦАР вызывают раздражение у противников Москвы
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Эрик Нгаба

Москва, 12 февраля. Успехи армии Центральноафриканской Республики (FACA) приводят к информационному давлению со стороны сил, сотрудничающих с радикалами. Такое мнение высказал глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов, комментируя появившиеся в СМИ вбросы о российских инструкторах.

Ранее радиостанция «Эхо Москвы» опубликовала заметку о ситуации в ЦАР. По мнению автора материала, присутствие отечественных специалистов, которых на Западе связывают с «ЧВК Вагнера», якобы могло спровоцировать появление волны вынужденных переселенцев.

«Во-первых, озвучить подобные обвинения может только тот, кто совершенно не понимает сути происходящих в регионе событий. Россияне никак не могут вызвать миграцию, так как наша деятельность заключается в обучении», — опроверг данные СМИ Иванов.

Глава СОМБ добавил, что бойцы национальных сил обороны и безопасности за последние полтора года добились огромных успехов в противостоянии группам боевиков. Последним даже пришлось покинуть районы республики, богатые полезными ископаемыми, и теперь правительство в Банги может спокойно начать разработку ресурсной базы.

Глава СОМБ Иванов: успехи россиян в ЦАР вызывают раздражение у противников Москвы
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Сейчас во французских СМИ выходит много публикаций про ситуацию в Бриа. Но публикуемая информация не соответствует действительности, FACA даже не проводит операций в этом районе. Важно понимать, что там есть прииски и шахты, которые пытаются контролировать преступники, и поэтому боевики постоянно хотят закрепиться в этом районе. Мирное население на рабских условиях они используют для добычи. Это большая проблема, которую ЦАР должна будет решить.

Судя по всему, сейчас идет информационное давление со стороны сил, поддерживающих боевиков, так как из-за успехов FACA в целом по стране боевики рискуют потерять свой преступный заработок. Является ли это частью информационной войны со стороны Запада и их агентов? Да, конечно, но мы сталкиваемся с этим буквально каждый день, так же, как и вся наша страна», — подчеркнул Александр Иванов.

В заключение глава СОМБ предупредил о значительном усилении информационного противодействия со стороны западных журналистов, сотрудничающих с радикальными группировками.

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Все новости / Весь мир / Глава СОМБ Иванов: успехи россиян в ЦАР вызывают раздражение у противников Москвы
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